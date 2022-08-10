Акция «Дети вместо цветов» пройдет в городах Югры

Всероссийская акция «Дети вместо цветов 2022» пройдет в городах Югры. Родителям школьников предлагается подарить учителю всего один букет от класса на 1 сентября, а сэкономленные деньги направить на лечение тяжелобольных детей и взрослых.

Акцию проводит благотворительный фонд «Траектория Надежды», для чьих подопечных и собираются деньги. «Учителя, школьники и их родители договариваются вместо множества отдельных букетов принести по одному цветку, чтобы собрать единый общий букет от всего класса и подарить учителю», - говорится в сообщении фонда в соцсети «ВКонтакте».

Всего планируется собрать 5 млн рублей для 14 человек из Сургута, Советского, Нижневартовска, Мегиона, Югорска и Назарово, уточняет издание Neft. Возраст подопечных фонда - от 4 до 27 лет.