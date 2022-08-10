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Югорчанам предлагают подать групповой иск против «ЮТэйр» из-за многочисленных жалоб

За отказы в возврате денег «ЮТэйр» ждет коллективный иск со стороны Роспотребнадзора

Югорчанам предлагают подать групповой иск против «ЮТэйр» из-за многочисленных жалоб
https://vk.com/utair

Роспотребнадзор Югры готовит коллективный иск в суд к авиакомпании «ЮТэйр». В управление продолжают поступать жалобы на организацию из-за отмены рейсов, а также задержек денег за несостоявшиеся полеты. Потребители либо не добиваются ответа от перевозчика, либо получают их с нарушением сроков.

«В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре предлагает потребителям, которым отказано в возврате денежных средств (или потребителям, не получившим ответ на претензию/заявление) за авиабилеты, присоединиться к групповому иску к ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Заявление необходимо заполнить и представить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО – Югре (628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийк, ул. Рознина, д.72). Все предоставить нужно в срок до 20 сентября 2022 года:

  • заявления по прилагаемой форме,
  • копии билетов (электронных билетов),
  • заявление/претензия (либо иная форма требования) о возврате денежных средств, направленное в адрес перевозчика, с доказательствами его/ее вручения,
  • ответ исполнителя (при наличии),
  • иные документы.

Заявление может быть представлено через раздел «Обращения граждан» на сайте Управления при условии обязательной авторизации в ЕСИА (через «Госуслуги»).


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Сегодня в 12:24, просмотров: 307, комментариев: 0
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