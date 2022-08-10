За отказы в возврате денег «ЮТэйр» ждет коллективный иск со стороны Роспотребнадзора

Роспотребнадзор Югры готовит коллективный иск в суд к авиакомпании «ЮТэйр». В управление продолжают поступать жалобы на организацию из-за отмены рейсов, а также задержек денег за несостоявшиеся полеты. Потребители либо не добиваются ответа от перевозчика, либо получают их с нарушением сроков.

«В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре предлагает потребителям, которым отказано в возврате денежных средств (или потребителям, не получившим ответ на претензию/заявление) за авиабилеты, присоединиться к групповому иску к ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Заявление необходимо заполнить и представить в Управление Роспотребнадзора по ХМАО – Югре (628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийк, ул. Рознина, д.72). Все предоставить нужно в срок до 20 сентября 2022 года:

заявления по прилагаемой форме,

копии билетов (электронных билетов),

заявление/претензия (либо иная форма требования) о возврате денежных средств, направленное в адрес перевозчика, с доказательствами его/ее вручения,

ответ исполнителя (при наличии),

иные документы.

Заявление может быть представлено через раздел «Обращения граждан» на сайте Управления при условии обязательной авторизации в ЕСИА (через «Госуслуги»).