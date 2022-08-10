Прокуратура обязала предприятие выплатить югорчанке 3 млн рублей за погибшего сына

Прокуратура помогла жительнице Радужного получить от работодателя ее сына 3 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства, сын женщины, работавший на одном из сервисных предприятий нефтегазового комплекса города, погиб в 2018 году в результате несчастного случая на производстве. Причиной стало необеспечение безопасных условий труда, подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

«Заявительнице, являющейся матерью погибшего, предприятием выплачена заработная плата данного работника, а также произведена выплата на погребение. При этом компенсация морального вреда в связи с гибелью гражданина на производстве в нарушение требований гражданского законодательства матери работника не выплачена», - пояснили в ведомстве.

Прокурор Радужного внес руководителю предприятия представление об устранении нарушений закона, которое было рассмотрено и удовлетворено. Заявительнице выплатили компенсацию морального вреда в размере 3 млн рублей.