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Ханты-Мансийск и Нижневартовск лидируют в Югре по числу новых заболевших ковидом

142 югорчанина заболели коронавирусом за сутки, из них 33 в Сургуте

Ханты-Мансийск и Нижневартовск лидируют в Югре по числу новых заболевших ковидом
pixabay.com

В 15 муниципалитетах ХМАО за минувшие сутки выявлено 142 новых заболевших коронавирусом. Из них в Ханты-Мансийске – 40, Нижневартовске – 34, Сургуте – 33. В остальных муниципалитетах зарегистрировано от 1 до 6 новых случаев заражения.

«У 138 пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ, у 2 диагностирована пневмония, еще у 2 заболевание протекает бессимптомно», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Всего коронавирусом в ХМАО на этот момент болеют 1 429 человек. Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 213 770. Выздоровели за весь период 209 783 человека. Скончались 2 558 пациентов.


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Сегодня в 10:49, просмотров: 118, комментариев: 0
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