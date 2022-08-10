16+
Логотип Сиапресс
USD  60,6229   EUR  62,5156  

Новости

Больше новостей
Вы почувствовали удорожание сборов ребенка в школу?
Комментировать
0
Вы купаетесь в сургутских водоемах?
Комментировать
0
Ваш жизненный настрой в последнее время...
Комментировать
0
Вы боитесь летать на самолетах?
Комментировать
0
Больше опросов

«Смешарики» познакомили детей с ханты и манси

Новый эпизод «Смешариков» рассказал о коренных народах Югры

«Смешарики» познакомили детей с ханты и манси
Фото: youtube.com/c/smeshariki

9 августа на официальном YouTube-канале «Смешариков» представили эпизод из цикла образовательных серий «Азбука дружбы народов», посвященный народам ханты и манси. В мультфильме рассказали о традициях народов и как им удалось сохранить свою самобытную культуру до наших дней.

«Мудрый ворон Кар-Карыч расскажет непоседливым Крошу и Ежику о народах ханты и манси, которые проживают на севере Западной Сибири. Несмотря на малочисленность, они сумели донести свою самобытную культуру до наших дней, наполненную бережным отношением и уважением к природе и традициям. Крош и Ежик узнают, для чего нужны нарты, что за праздник Вурна Хатл и какие промыслы и ремесла тесно связаны с территорией Югры», ‒ сообщили в пресс-службе ассоциации анимационного кино.

Стоит отметить, что эпизод является четвертым из семи запланированных в серии «Азбука дружбы народов». Предыдущие серии были посвящены Татарстану, Бурятии и Башкортостану.


нравится (0) не нравится (0)
10 августа в 10:40, просмотров: 495, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Суд вынес решение по упавшей на ребенка столешнице в ТРЦ Сургута 1074
  2. Ливень смыл автомобиль с женщиной и детьми в Урае 663
  3. В Сургуте сгорел грузовик дорожной службы – причина пока неизвестна 580
  4. В Югре компания задолжала сотрудникам свыше 130 млн рублей 579
  5. ​В Сургуте разыскивают потерпевших от турфирмы «КарефрииКонсьержСервис» 575
  6. Известного уральского музыканта оштрафовали по делу о дискредитации армии 529
  7. ​Подводить итоги форума «УТРО» приехали четыре губернатора и Владимир Якушев 520
  8. Сургут подготовят к отопительному сезону к 31 августа 498
  9. ​В России хотят ограничить время ремонтных работ 489
  10. ​Югра примет федеральный конкурс среди лучших строителей России 458
  1. ​Разрушительные заблуждения 2221
  2. ​А геокупол-то где? – Или ради чего вырубили гектар «Кедрового Лога» 1872
  3. Собчак высказала свое мнение о пожарах в Югре 1770
  4. ​В Югре много представителей т.н. среднего класса, но по европейским меркам это по-прежнему бедные люди 1712
  5. ​Нетореными тропами 1623
  6. Аналитики ожидают всплеска спроса на жилье: условия для покупки — лучшие в этом году 1574
  7. ​Первый поток форума «УТРО» завершился в Югре 1432
  8. Смертельный заплыв // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1423
  9. На трассе под Сургутом легковушка сбила велосипедиста 1386
  10. Самозанятым из Сургута выделят по 100 тысяч на возмещение расходов 1354
  1. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 4807
  2. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 3217
  3. Как выбрать арбуз и не отравиться // ИНСТРУКЦИЯ 3187
  4. «Хабуровские» – значит Завьяловы 3184
  5. Сургутский мост начнут ремонтировать 15 июля 2823
  6. ​Отпуск не задался: россияне недовольны летним отдыхом 2821
  7. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 2547
  8. В Сургуте собственники «вторички» продают квартиры с дисконтом до 10% 2505
  9. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 2475
  10. «Если в семье проблемы с подростком — нужно помогать не только ребенку, но и его родным» 2464

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика