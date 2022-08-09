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​Отопление в Югре начнут давать с 1 сентября

В Югре завершается подготовка к отопительному сезону

​Отопление в Югре начнут давать с 1 сентября
Фото siapress.ru

Запустить отопление в Югре будут готовы с 1 сентября. Как правило, первыми тепло получают социальные объекты – детские сады, школы и больницы, напомнил заместитель директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Виталий Фенский. В жилые дома отопление запустят после того, как среднесуточная температура воздуха на улице продержится на уровне меньше 8 градусов более пяти дней.

Как пишет ugra-news.ru, сейчас объекты ЖКХ готовы к работе на 70 процентов. Замена сетей в этом году по всему региону составила 77 километров. «Особое внимание также уделяется формированию неснижаемых запасов материально-технических средств на объектах жилищно-коммунального комплекса. В этом году он формировался с учетом импортозамещения. Наши организации, муниципалитеты нашли возможность заменить иностранную продукцию отечественными аналогами. На сегодняшний день запас сформирован и находится на предприятиях ЖКХ», – отметил Фенский.


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Сегодня в 17:43, просмотров: 144, комментариев: 0
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