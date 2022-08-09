Житель югорской деревни обвиняется в четырех эпизодах преступной деятельности

В Березовском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя деревни Ванзеват. Он обвиняется в совершении серии преступлений, связанных с незаконным изготовлением боеприпасов, незаконной охотой, незаконным приобретением и хранением огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе ОМВД по Березовскому району.

Сотрудники полиции задержали мужчину 13 мая при патрулировании берега реки Северная Сосьва. В лодке югорчанина обнаружили охотничье гладкоствольное ружье марки «ИЖ-12» 16 калибра, 9 патронов калибра 16 заводского типа, 11 самозарядных патронов, а также пернатую дичь в количестве 6 штук.

«При обыске места проживания обнаружены и изъяты незаконно приобретенные и хранящиеся – 43 патрона калибра 5,6 мм кольцевого воспламенения, предназначенных для стрельбы из стрелкового оружия с нарезным стволом», - добавили в пресс-службе ведомства.