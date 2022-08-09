Регулярный авиарейс Челябинск – Нижневартовск запустят в 2023 году

Власти ХМАО и Челябинской области намерены решить вопрос с возобновлением регулярного авиасообщения по маршруту Челябинск — Ханты-Мансийск до конца текущего года, а также запустить в 2023 году авиарейсы по маршруту Челябинск – Нижневартовск. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Возобновляем рейсы в Ханты-Мансийск в этом году. На следующий год я предложил еще и Нижневартовск. Считаю это важным направлением нашего сотрудничества», - сказал Текслер ТАСС.

О запуске рейсов стало известно после того, как во вторник, 9 августа, губернатор ХМАО Наталья Комарова и Алексей Текслер подписали план мероприятий по реализации соглашения между правительствами двух регионов о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах на 2022-2024 годы.

Добавим, что сейчас прямого авиасообщения между Челябинском и Нижневартовском нет. Чтобы улететь в столицу Южного Урала, жителям восточной части Югры необходимо либо следовать с пересадками, либо ехать в Сургут, откуда осуществляются прямые рейсы.