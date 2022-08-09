Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов на юге страны

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов, расположенных на юге и в центре России. Ограничения будут действовать до 19 августа, сообщается на сайте ведомства.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - сказано в сообщении.

Авиакомпаниям рекомендовано использовать альтернативные маршруты для перевозки пассажиров — через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Росавиация ввела ограничения 24 февраля. С тех пор их неоднократно продлевали.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании, попавшие под санкции, начали разбирать самолеты, чтобы с помощью запчастей поддерживать в рабочем состоянии другие лайнеры.