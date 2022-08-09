В Югре во время пожара сгорела берлога медведя

К группе пожарных на берегу реки Радом в 180 км от Нягани вышел голодный медведь, который потерял берлогу во время лесного пожара. В лагере косолапый нашел консервы и вчерашние оладьи.

«Нас в лагере было девятнадцать, а Миша был двадцатым, так сказать поставили медведя на довольствие. Проходя вглубь выжженного леса, огнеборцы обнаружили сгоревшую берлогу нашего Косолапого, оказалось, что он тоже пострадал от пожара и стал бездомным», – рассказал инженер отдела организации службы и пожаротушения Николай Шемякин.

В настоящее время борьба с огненной стихией в югорской тайге продолжается. Напоминаем, что в регионе сохраняется повышенная пожарная опасность.