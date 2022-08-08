Житель Березовского района нелегально срубил ель

В Березовском районе Югры возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего жителя поселка Саранпауль. Он обвиняется в незаконной рубке ели. Сумма причиненного ущерба лесному фонду округа составила более 12 тысяч рублей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей», ‒ сообщили в пресс-службе УМВД Югры.