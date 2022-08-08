Жителей Югры попросили воздержаться от походов в лес из-за пожарной опасности

Причиной лесных пожаров в Югре стали высокие температуры воздуха, а также дефицит осадков, сообщила губернатор региона Наталья Комарова в своем обращении в соцсетях.

«Высокая «сухая» грозовая активность, порывистый ветер повлияли на увеличение количества и площади лесных пожаров. В июле-августе текущего года самый высокий, пятый, класс пожарной опасности составляет 14 дней на территориях Белоярского, Октябрьского, Березовского, Советского районов. В сопоставимом по горимости 2020 году этот показатель был равен нулю. Четвертый класс в этом году – 46 дней на территориях тех же районов, в 2020 году – 15 дней», – отметила глава ХМАО.

С начала пожароопасного сезона в регионе было зарегистрировано 302 пожаров, из них ликвидированы – 235. Сегодня, по состоянию на 12:00, действует 67 пожаров на площади 84,6 тысячи гектаров в Березовском, Октябрьском, Советском, Сургутском, Ханты-Мансийском, Белоярском, Кондинском, Нижневартовском районах, Нягани. В их числе: одно возгорание на особо охраняемой природной территории федерального значения «Малая Сосьва» (площадь – 1 890 гектаров).

Всего в тушении лесных пожаров задействовано 1,5 тысяч человек, 45 единиц техники, 24 воздушных судна. Также были привлечены 206 специалистов из парашютно-десантных служб Свердловской, Тюменской областей, Республики Алтай, Томской области, Новосибирской области, Красноярского края.

«Сегодня, по данным Росгидромета, ожидаются максимальные уровни температуры воздуха. Призываю вас ответственно отнестись к действующим в регионе мерам безопасности и воздержаться от походов в лес», – добавила губернатор. Кроме того, она добавила, что ежедневно Роспотребнадзор проводит замеры воздуха. На нынешний момент концентрации вредных веществ нет.

Напоминаем, ранее стало известно, что Югра заняла первое место по площади лесных пожаров, которые активно тушатся.