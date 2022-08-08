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Санврачи Югры нашли больше 200 нарушений в детских лагерях

Роспотребнадзор ХМАО оштрафовал нескольких руководителей детских лагерей за нарушения

Санврачи Югры нашли больше 200 нарушений в детских лагерях
Фото: siapress.ru

Санврачи Югры проверили 381 летне-оздоровительное учреждение. В 215 были выявлены нарушения. Чаще всего не соответствовали нормам пробы воды, продовольственного сырья и пищевых продуктов, готовых блюд.

Отмечается, что по результатам проверок руководителям организаций, где отдыхают в каникулярное время дети, вынесено 169 постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 646 100 рублей.

«Руководителям ЛОУ, допустившим нарушения санитарно-эпидемиологических требований, даны предписаний об устранении выявленных нарушений. Исполнение предписаний находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу. Контрольно-надзорные мероприятий в отношении организаций отдыха и оздоровления детей продолжаются», – сообщили санврачи.


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08 августа в 14:54, просмотров: 652, комментариев: 0
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