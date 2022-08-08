Югорчане отмечают Всемирный день кошек - делятся снимками своих любимцев

Жители Нижневартовска публикуют фотографии своих котиков в честь Всемирного дня кошек. Снимками любимцев они делятся в группе администрации города, сотрудники которой попросили вартовчан показать своих питомцев.

«Сегодня, 8 августа, Международный день кошек! Мало людей, которые остаются равнодушными к этим пушистым, подвижным, ласковым и очень умным животным. Делитесь фото своих питомцев», - обратились к вартовчанам в мэрии.

Уже десятки горожан опубликовали фотографии своих пушистых любимцев. Вот некоторые из них.

Всемирный день кошек отмечается ежегодно 8 августа по инициативе Международного фонда по защите животных Animal Welfare. Его цель – не только чествование пушистых домоседов, но и привлечение внимания к проблеме бездомных котов и кошек.