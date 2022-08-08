У 623 югорчан выявлен описторхоз за шесть месяцев 2022 года

Больше 600 югорчан заразились описторхозом за шесть месяцев 2022 года. При этом наибольшее число выявленных случаев зафиксировано в Березовском, Советском и Белоярском районах. Информация об этом появилась на портале Роспотребнадзора ХМАО.

Отмечается, что за 2021 год 1541 житель региона оказался заражен описторхозом. Наблюдается снижение количества заболевших по сравнению с 2020 годом, в течение которого выявлено 1870 случаев.

«Основной причиной заболевания острым описторхозом является употребление в пищу термически необработанной или плохо просоленной зараженной рыбы: язя, чебака, леща и плотвы. Ежегодно, при проведении паразитологического мониторинга обнаруживаются необезвреженные личинки в рыбе карповых пород, отобранных для исследования в торговой сети или на складах рыбодобывающих предприятий, что подтверждает действие в качестве фактора заражения населения рыбы промышленного производства», – рассказали санврачи Югры.