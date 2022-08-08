Добровольцы проводят патрулирование в Советском из-за лесных пожаров

В Советском из-за лесных пожаров принято решение проводить патрулирование. Об этом сообщается в группе администрации Советского района в соцсети «ВКонтакте».

Пешее и автомобильное патрулирование стартовало с сегодняшнего дня. В мероприятиях участвуют члены добровольной пожарной охраны и волонтеры. В их задачу входит обнаружение возгораний и информирование об этом оперативных служб, а также пресечение неправомерного посещения лесов гражданами, разъяснение жителям города о действии режима ЧС в лесах муниципального значения.

В Советском районе с 5 августа действует режим ЧС в лесах муниципального значения. Он запрещает посещать леса и водоемф в лесной зоне. также запрещается сжигать траву и мусор на приусадебных участках, разводить костры, использовать мангалы. За нарушение режима ЧС предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа.

По данным на утро 8 августа, на территории Советского района зафиксировано 10 лесных пожаров, 6 из которых локализованы. Крупный пожар продолжает действовать на территории заповедника «Малая Сосьва». К борьбе с огнем привлечены 385 человек и 13 единиц техники.

«В течение дня будет проведена перегруппировка сил и средств с ликвидированных пожаров на действующие. Сегодня продолжится работа самолета МЧС Бе-200, а также планируется работа 2 вертолетов с водосливными устройствами при улучшении видимости», - отметили в пресс-службе Советского района.