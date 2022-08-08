Фестиваль уличного искусства «Мо́сты» проходит в Нижневартовске и Сургуте

В Югре стартовал фестиваль уличного искусства «Мо́сты». В планах - создать около 20 произведений стрит-арта на территории Нижневартовска и Сургута. «Полотнами» для уличных художников станут стены домов, электробудки, заборы и здания. Преображать югорские города приглашены 16 художников из разных уголков России, сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

«Каждый из райтеров оставит в нашем городе минимум одну авторскую работу. Кроме того, в городе будет организована общая площадка для шести творцов из Югры. Художников решили поощрить и предоставить им возможность поработать вместе на одной стене», – сообщил директор организации развития молодежных инициатив «Арт Среда» Андрей Ольховский.

Первый фестиваль «Мо́сты» состоялся в Нижневартовске в 2021 году. В нем приняли участие 26 художников и творческих объединений, которые украсили улицы города 45 авторскими работами. «Мóсты» в переводе с хантыйского языка означает «нужный», но организаторы проекта вложили в него также и смысл русского слова «мосты́». По их мнению, важно наладить прочный контакт между представителями творческой среды и власти. Фестиваль масштабируется – в этом году он охватил два города Югры.