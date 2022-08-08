Спасатели помогли маленькой югорчанке, нога которой застряла в скамейке

В Нягани спасатели помогли двухлетней девочке, нога которой застряла в скамейке. Инцидент произошел днем 7 августа в третьем микрорайоне города, сообщили в «Центроспас-Югории». На детской площадке у девочки застряла нога в лавочке. Взрослые не смогли помочь ребенку и вызвали спасателей.

«Прибыв к месту вызова, спасатели, при помощи специального оборудования разжали доски и освободили ногу ребёнка. Здоровью малышки ничто не угрожает, медицинская помощь не потребовалась», - отметили в пресс-службе организации.