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В Сургуте зафиксировали 50 новых случаев коронавирусной инфекции

Сургут продолжает лидировать по суточной заболеваемости ковидом

В Сургуте зафиксировали 50 новых случаев коронавирусной инфекции
Фото: https://unsplash.com

За минувшие сутки в Югре зарегистрировали 129 новых случаев коронавирусной инфекции. Заболевших выявили в 15 муниципалитетах – больше всего в Сургуте (50) и в Ханты-Мансийске (22).

«По клинической структуре: с симптомами ОРВИ — 123, пневмония — 6. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 213 537. Выздоровели за весь период пандемии — 209 597 человек», – сообщили в окружном оперштабе.

За весь период от коронавирусной инфекции умерли 2 558 человека. За сутки в Югре не было зафиксировано летальных случаев.


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Сегодня в 10:58, просмотров: 138, комментариев: 0
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