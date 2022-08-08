9 человек получили травмы на дорогах Югры за выходные

ДТП с пятью пострадавшими произошло ночью 7 августа в Сургуте. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 18-летний водитель Toyota Vitz, разворачиваясь вне перекрестка, не предоставил преимущество в движении BMW под управлением 19-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. Автомобили столкнулись – пострадали водитель BMW и четыре пассажира Toyota.

«Необходимо отметить, что стаж вождения виновника ДТП составляет 5 месяцев. Госавтоинспекция напоминает малоопытным водителям, что автомобиль является источником повышенной опасности и управлять им необходимо, строго соблюдая Правила дорожного движения», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за выходные в Югре произошло 3 ДТП, в которых 9 человек получили травмы.