Движение маломерных судов ограничили в Югре из-за тушения лесных пожаров

В Октябрьском районе ХМАО ограничили движение маломерных судов по Оби. Это связано с тушением лесных пожаров, сообщили в ГИМС МЧС по ХМАО.

«В Октябрьском районе на участке 834–840 км реки Обь в районе п. Перегрёбное 6 августа с 10:00 будет ограничено движение маломерных судов, в связи с проводимыми работами по тушению лесных пожаров!», – говорится в сообщении ведомства.

На территории ХМАО со 2 августа действует региональный режим ЧС. Больше всего пожаров регистрируется на западе округа – в Советском, Березовском и Октябрьском районах. Для борьбы с огнем в регион прибыл самолет-амфибия.