Санврачи зафиксировали превышение ПДК вредных веществ в Нягани

В Нягани санврачи третий день подряд фиксируют превышение ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных веществ в воздухе. Это связано со сложной лесопожарной обстановкой – рядом с городом продолжают гореть леса, сообщает пресс-служба администрации Нягани в ВК.

«В связи с осложненной лесопожарной обстановкой проведены исследования воздуха на наличие вредных веществ (оксид азота и углерода, диоксид азота, взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ 2,5 и РМ 10, фенол, формальдегид, аммиак, диоксид серы, сероводород) в 5 точках Нягани. По результатам исследований установлено превышение ПДК по угарному газу (оксид углерода), взвешенным частицам РМ 2,5 и РМ», - говорится в сообщении пресс-службы.

Впервые, по официальным данным, превышение ПДК вредных веществ в воздухе в Нягани зафиксировали 3 августа. Тогда было установлено превышение ПДК по угарному газу, сероводороду, диоксиду серы, взвешенным частицам 2,5 и 10.

В Нягани действует режим ЧС. По данным властей на вечер 5 августа, лесные пожары охватили площадь 2,5 тыс. гектаров. Загорелись леса в поселках Унъюган и Шеркалы, дым в Нягань, судя по направлению ветра, идет оттуда. В тушении задействованы порядка 110 человек и 15 единиц спецтехники. Помощь оказывают Белоярский, Урай, Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нижневартовск. Ожидается подкрепление из Советского.

«Пожарные и волонтеры работают сообща – проводят минерализацию полос, встречные отжиги, по южной кроме огня отрабатывает авиация. Угрозы населенным пунктам нет. Со стороны дач постоянная группа из 40 человек проводит сдерживающие мероприятия. Для увеличения влажности в городе будет проведен полив дорог», - добавили в пресс-службе мэрии Нягани.

воздержаться от междугородних поездок на автотранспорте;

воздержаться от выхода на водоёмы;

проверить наличие и готовность к использованию осветительных фонарей;

сделать необходимый запас воды;

произвести и контролировать зарядку батарей мобильных телефонов;

ограничьте выход из зданий, лучше находиться в помещениях. Важно взять под особый контроль и не оставлять без присмотра детей.