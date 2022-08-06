Самолет-амфибия прилетел в ХМАО для тушения лесных пожаров

Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС прилетел накануне, 5 августа, в Ханты-Мансийск для участия в ликвидации лесных пожаров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

«Данное воздушное судно будут задействовано для тушения лесных пожаров в Октябрьском и Березовском районах, где сложилась наиболее сложная лесопожарная обстановка», - отметили в пресс-службе.

С сегодняшнего дня самолет-амфибия, который в прошлом году тушил пожары в Греции, приступит к осуществлению сбросов воды на наиболее сложные природные пожары в ХМАО. За одну заправку топливом он способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

В Югре сложилась непростая ситуация с лесными пожарами. По данным федеральной Авиалесоохраны на 5 августа, в округе действовало 54 пожара на землях лесного фонда и один – на территории природного заповедника «Малая Сосьва». Все пожары находятся в удаленной и труднодоступной местности.

«Всего на тушение лесных пожаров привлечено 1152 человека, 40 единиц специальной наземной техники и 23 воздушных судна. Дополнительно спланировано усиление группировки МЧС России личным составом аэромобильной группировки из Нефтеюганска и Когалыма в составе 30 человек», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО.

К тушению пожаров в ХМАО также привлечены 50 авиапожарных Красноярской Авиалесоохраны и 79 работников Новосибирской и Томской Авиалесоохраны и Авиалесоохраны Республики Алтай, уточнили в пресс-службе Авиалесоохраны.

В Югре со 2 августа введен региональный режим ЧС. Значительного снижения пожарной опасности в ближайшие дни не ожидается. Согласно прогнозу, на западе округа, где располагаются наиболее пожароопасные районы – Советский, Березовский, Октябрьский, дневные температуры воздуха достигнут +30 градусов, осадки не прогнозируются.