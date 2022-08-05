Жара, туман и гроза ожидаются в Югре в субботу

В пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО рассказали о том, какая погода ожидается в Югре в субботу, 6 августа. Днем воздух прогреется до +25+30 градусов, ночью столбик термометра покажет +11+15 градусов. Прогнозируется переменная облачность, местами кратковременный дождь. В отдельных районах ожидается ночью туман и днем гроза.

Также, подчеркнули в ведомстве, с 4 по 8 августа на территории Белоярского, Березовского, Октябрьского, Советского, Нефтеюганского и Сургутского районов, а также Нягани и Югорска прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса по региональной шкале).