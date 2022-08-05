Пенсионер остался без пенсии из-за финансовых трудностей помощницы по хозяйству

55-летняя жительница Октябрьского района ХМАО стала фигуранткой уголовного дела. Она подозревается в совершении кража. По версии следствия, деньги женщина похитила у 82-летнего знакомого, которому она помогала по хозяйству, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В ходе проверки выяснилось, что югорчанка помогала пенсионеру на протяжении десяти лет. Для приобретения продуктов он давал ей свою банковскую карту. В мае у женщины были финансовые трудности, и она решила снять деньги с карты пожилого человека, решив, что тот не заметит пропажи.

«Как обычно, пенсионер обратился с очередной просьбой – проверить поступление пенсии на карту. «Помощница» воспользовалась картой, сняла 35 000 рублей, а мужчине сказала, что пенсия не поступила. Похищенные денежные средства злоумышленница потратила на собственные нужды», - рассказали в пресс-службе полиции.

Вину подозреваемая признала. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.