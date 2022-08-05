Власти Югры обсуждают возможность проведения свадеб в парках и скверах

Югорчанам могут разрешить проведение свадеб на территории парков, скверов и садов. Постановление появилось на сайте властей региона с перечнем мест, где молодожены могут отпраздновать торжество. Это решение на данный момент обсуждается правительством региона.

«На территории объектов культуры, культурного наследия, спорта, природных парков, городских парков, скверов, садов, расположенных в границах муниципального образования автономного округа, в котором расположен орган ЗАГС», – говорится в документе.

Отмечается, что каждый муниципалитет может сам определять места, где люди могут проводить свадьбы.