Пожарные показали, как прорываются сквозь огонь под Нагянью

В сети появилось видео, как пожарные прорываются сквозь горящие леса под Нагянью. Ролик опубликовали в паблике «Типичная Нягань» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня ребята пожарной охраны города Нягань, участвующие в тушении лесного пожара на 16 км Нягань-Талинка, попали вот в такую ситуацию, все живы», - прокомментировал видео автор, пожелавший сохранить анонимность.

По данным федеральной Авиалесоохраны на 00:00 5 августа, в ХМАО действовало 54 лесных пожара на площади 40,4 тыс. гектаров. По этому показателю округ оказался на втором месте в стране – больше пожаров наблюдается только в Якутии.