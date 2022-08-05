В Нягани будут судить 17-летнего закладчика

В Нягани 17-летнего местного жителя задержали за распространение запрещенного вещества. По версии следствия, злоумышленник приобрел синтетический наркотик и распространял путем закладок на территории города с целью продажи. Однако закладчик не успел распространить всю массу «запрещенки», потому что был пойман полицейскими.

«Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя города Нягань. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п.«г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере)», – сообщили в пресс-службе СК Югры.