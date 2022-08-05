Мотоцикл перевернулся и врезался в автобус в Сургуте

Двое мотоциклистов пострадали в ДТП в ХМАО накануне, 4 августа. Первая авария произошла утром в Нижневартовске. По данным окружной Госавтоинспекции, 68-летняя водитель ВАЗа, поворачивая налево вне перекрестка, не предоставила преимущество в движении мотоциклу Yamaha под управлением 33-летнего мужчина, который двигался во встречном направлении. В результате байкер и автомобиль столкнулись. Мотоциклист получил травмы.

Вторая авария случилась вечером в Сургуте. 49-летний мужчина, управляя Kawasaki, не справился с управлением, мотоцикл перевернулся и столкнулся с остановившимся автобусом. Травмированного байкера доставили в больницу.

«Госавтоинспекция Югры рекомендует водителям автомобилей чаще смотреть в зеркала заднего вида, никогда не забывать о заблаговременном включении поворотников, а водителей мототранспорта, в свою очередь, призываем придерживаться безопасной скорости движения, использовать защитную экипировку», - говорится в сообщении ГИБДД.

Всего за сутки в Югре произошло 7 ДТП, которых 7 человек получили травмы, в том числе ребенок-велосипедист.