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ХМАО занял вторую строчку антирейтинга по загрязнению земель

FinExpertiza: в Югре за 2021 год техногенному загрязнению подверглись 27,6 тысяч га земель

ХМАО занял вторую строчку антирейтинга по загрязнению земель
Фото: Природнадзор Югры

Югра заняла второе место в рейтинге по техногенному загрязнению земель. Лидером стал Забайкальские край. Такие данные приводит портал FinExpertiza.

Всего в России за 2021 год пострадало 195,2 тысячи га земель. В Забайкальском крае – 42,6 тысяч га, в Югре – 27,6 тысяч га земель.

«В то же время предприятия пытались возместить нанесенный экологический ущерб, поэтому большинство перечисленных выше регионов оказались и в лидерах по рекультивации земель», – говорится в исследовании.

Напомним, что большая часть загрязнений природы в Югре связана с бытовыми отходами и нефтью. Так, в конце июля лес в Нефтеюганске затопило нефтесодержащей жидкостью.


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04 августа в 14:11, просмотров: 571, комментариев: 0
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