В ХМАО росгвардейцам пришлось разнимать двух конфликтующих мужчин

В Югре росгрвадейцам пришлось разнимать двух дерущихся мужчин. Инцидент произошел в отделении социальной адаптации для лиц без определенного места жительства в городе Белоярский. Сообщение о драке поступило к силовикам из-за нажатия тревожной кнопки.

«Когда росгвардейцы прибыли на место происшествия, они разняли дерущихся. На место были вызваны сотрудники следственно-оперативной группы. Нападавший, ранее неоднократно судимый 63-летний местный житель, передан полицейским для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело», – сообщили в пресс-службе Росгвардии.