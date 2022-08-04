Подростки из Германии, Танзании и Израиля встретятся с Натальей Комаровой

44 подростка из 11 стран приедут в Югру по приглашению Россотрудничества в рамках программы «Здравствуй, Россия!». Это молодые соотечественники из Германии, Танзании, Азербайджана, Киргизии, Турции, Армении, Беларуси, Польши, Таджикистана, Израиля и Казахстана, которые победили в конкурсах на знание российской истории, сообщили в пресс-службе Россотрудничества.

«Помимо насыщенной культурной программы участников проекта познакомят с инновационным потенциалом автономного округа. У ребят будет возможность посетить Технопарк высоких технологий, где они увидят процесс изготовления полезного питания из местных дикоросов», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также подростков из-за рубежа ожидает посещение объектов Газпромнефть-Хантос, где они увидят процесс добычи и переработки нефти. Кроме того, юные соотечественники встретятся с губернатором Югры Натальей Комаровой. Вместе они примут участие в международной эстафете высадки деревьев «Сад Дружбы» и проведут «Фестиваль дарения», где обменяются сувенирами, сделанными своими руками.

Россотрудничество реализует программу культурно-образовательных поездок «Здравствуй, Россия!» для молодых соотечественников с 2014 года. Ежегодно в страну приезжает свыше 700 подростков в возрасте от 14 до 19 лет.