16+
Логотип Сиапресс
USD  60,1595   EUR  61,2656  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Двое югорчан в течение ночи истязали собутыльника, угрожая расправой

Югорчанку, лишившую свободы своего собутыльника, приговорили к колонии

Двое югорчан в течение ночи истязали собутыльника, угрожая расправой
pixabay.com

Вступил в силу приговор Нижневартовского горсуда в отношении 37-летней местной жительницы. Она признана виновной в ряде преступлений: незаконном лишении свободы, умышленном уничтожении чужого имущества и истязании, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Суд установил, что в ноябре 2020 года югорчанка пригласила друга в гости к своему знакомому на дачу в СОНТ «Огородник-81» в Нижневартовске. После распития алкоголя между ними произошел конфликт.

«Хозяин дачи обмотал цепью шею потерпевшего, связал ему руки. До утра женщина с приятелем истязали гостя, угрожали ему расправой. Когда мужчина попытался со своего мобильного телефона позвонить и попросить помощи у брата, подсудимая выхватила телефон и сломала его», - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Злоумышленники освободили мужчину лишь после того, как тот пообещал приобрести алкоголь.

Нижневартовский горсуд приговорил злоумышленницу к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Не согласившись с приговором, осужденная обжаловала его в апелляционном порядке. Судебная коллегия по уголовным делам суда ХМАО оставила жалобу без удовлетворения.

Отмечается, что соучастника женщины к уголовной ответственности привлекли ранее, поскольку югорчанка после совершения преступления скрылась и находилась в розыске.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:12, просмотров: 80, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Аферисты разводят сургутян на деньги по-новому 896
  2. Рекордная шишка страны «поселилась» в Ханты-Мансийске // ВИДЕО 705
  3. ВЦИОМ: треть россиян думают, что Солнце вращается вокруг Земли 699
  4. Россияне заполонили пляжи Антальи в июле 642
  5. ​В Югре задержали подозреваемых в жестоком убийстве медвежонка 628
  6. 30-летний байкер погиб в Сургуте в ДТП с пенсионеркой на Hyundai 601
  7. Специалисты рассказали, чем опасно купание в фонтанах 577
  8. ​А что с животными? 531
  9. Клещи кусают югорчан на кладбищах, пляжах и в скверах 526
  10. Почти в 3 раза выросла площадь лесных пожаров в Югре за неделю 504
  1. ​В Сургуте ищут мальчика, который не вернулся из игрового клуба // ОРИЕНТИРОВКА 2055
  2. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 1944
  3. ​В Ханты-Мансийске буксировали самолет авиакомпании Utair 1803
  4. Сургутянка убила малознакомую женщину из-за ее раздражительного поведения 1700
  5. Сургутяне стали сильнее интересоваться услугами проституток 1686
  6. ​Муниципалитетам Югры раздали 200 млн рублей за хорошую работу 1683
  7. ​В Сургуте на взятке попалась бывший зам заведующего детсада 1516
  8. ​Мы в этом живём 1513
  9. Полный обзор рынка недвижимости Сургута за полгода 1472
  10. ​Внедрение КРТ — прекрасно. Но улучшится ли реально строительная политика, или чиновники просто поменяют вывеску? 1465
  1. На сургутянку, из-за которой разгорелся межнациональный конфликт, завели уголовное дело 6100
  2. ​Плесень и тараканы: бывший «Макдональдс» теряет репутацию 5391
  3. Что Югре принес Петербургский международный экономический форум 4401
  4. Меладзе, «ДДТ», Земфира. Опубликован список запрещенных в России артистов 4280
  5. Лебединая верность 4022
  6. У кого что болит 4009
  7. Кондаковы 3717
  8. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 3590
  9. ​Государство дает нам выбор: купить студию или двушку в муравейнике. А выбор должен быть другим 3346
  10. ​В Югре пошли грибы. Как и где собирать? ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2758

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика