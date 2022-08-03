Наряды ДПС патрулируют дороги в окрестностях затянутой дымом Нягани

В администрации Нягани прокомментировали ситуацию с лесными пожарами, из-за которых в городе и его окрестностях наблюдается сильное задымление. Местные жители жалуются на смог, нормально дышать, по их словам, невозможно ни дома, ни на улице.

В мэрии отметили, что сильное задымление воздуха связано со сменой направления ветра на 180 градусов, а также со сдерживающими мероприятиями, которые специалисты проводят в ходе тушения лесных пожаров.

«Вместе с тем отмечаем, что очаг возгорания был локализован и в настоящее время добровольцы и спасатели разделены на три группы, которые работают по двум направлениям, производя опашку. Угрозы жилым районам города нет, ситуация находится под контролем. Также напоминаем, что режим ЧС в Нягани пока не снят. Во время действия режима чрезвычайной ситуации гражданам запрещено посещать лесополосу», - говорится в сообщении пресс-службы администрации Нягани.

Там добавили, что при обнаружении пожара необходимо звонить по телефону «112», «01», а при первых симптомах недомогания, вызванных обильным задымлением, можно обратиться на горячую линию по номеру «112».

Также из-за задымления в направлениях автодорог Нягань – Унъюган и Нягань – Ханты-Мансийск будут скорректированы маршруты патрулирования нарядов ДПС в утреннее и ночное время. К профилактическим работам на дачных участках привлекут волонтеров, отметили в мэрии.

«Обязательно соблюдайте следующие меры безопасности, действующие при задымлении: используйте средства защиты органов дыхания (маски, респираторы и подобное), которые следует увлажнять для усиления их действия; изолировать влажной тканью оконные и дверные проемы», - добавили в пресс-службе администрации Нягани.

В Югре накануне, 2 августа, повторно ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Особенно непростая ситуация сложилась Нягани, Березовском и Октябрьском районах.