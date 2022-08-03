Генпрокурор Игорь Краснов повысил зампрокурора Сургута

Заместитель прокурора Сургута Сергей Литвинцев назначен на должность Ханты-Мансийского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Такой приказ подписал генпрокурор РФ Игорь Краснов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Сергей Литвинцев окончил в 2008 году Уральскую государственную юридическую академию. С 2010 года проходит службу в органах прокуратуры. Сначала был назначен на должность помощника, затем старшего помощника Югорского межрайонного прокурора. С 2012 года работал заместителем прокурора Когалыма, с 2016 года – заместителем прокурора Сургута.