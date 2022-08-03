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Зампрокурора Сургута Сергей Литвинцев пошел на повышение

Генпрокурор Игорь Краснов повысил зампрокурора Сургута

Зампрокурора Сургута Сергей Литвинцев пошел на повышение
прокуратура ХМАО

Заместитель прокурора Сургута Сергей Литвинцев назначен на должность Ханты-Мансийского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Такой приказ подписал генпрокурор РФ Игорь Краснов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Сергей Литвинцев окончил в 2008 году Уральскую государственную юридическую академию. С 2010 года проходит службу в органах прокуратуры. Сначала был назначен на должность помощника, затем старшего помощника Югорского межрайонного прокурора. С 2012 года работал заместителем прокурора Когалыма, с 2016 года – заместителем прокурора Сургута.


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Сегодня в 10:46, просмотров: 174, комментариев: 0
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