Свыше 10 тысяч гектаров леса горит в ХМАО

В Югре, по данным на утро 2 августа, действовало 37 лесных пожаров. За неделю охваченная огнем площадь увеличилась почти в три раза – с 3,6 тыс. га (по данным Авиалесоохраны на 26 июля) до 10,1 тыс. га.

«Сегодня в автономном округе прогнозируются 3-4 классы пожарной опасности», - отметили в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов.

Всего в Югре с начала пожароопасного сезона ликвидировали 252 лесных пожара площадью 25,2 тыс. га и 56 ландшафтных возгораний площадью 5,4 тыс. га, в мониторинге и тушении которых были задействованы силы и средства Авиалесоохраны Югры.

Ранее в Авиалесоохране дали прогноз по лесным пожарам на август. По данным ведомства, повышенная пожарная опасность ожидается в северной части округа — Белоярском и Березовском районах, а также на северных территориях Сургутского района.