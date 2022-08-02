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​На открытие форума «УТРО» в Ханты-Мансийске пришли 12 тысяч человек

Столица Югры принимает комьюнити-форум «УТРО»

​На открытие форума «УТРО» в Ханты-Мансийске пришли 12 тысяч человек
Фото admhmao.ru

Накануне в Ханты-Мансийске открылся молодежный комьюнити-форум «УТРО», который собрал молодежь из 53 регионов России и 14 стран мира. На торжественное мероприятие собрались 12 тысяч человек, их приветствовали организаторы форума, а также приглашенные артисты – группа Dabro и певица Елка. Все это происходило на территории Археопарка в столицы Югры.

«Сюда приезжают лучшие из лучших. Здесь задают тренды, получают знания, обмениваются опытом, находят друзей. Я горжусь нашей молодежью, ее талантами, успехами и достижениями. Вы — главный двигатель развития страны и ее регионов!» – сказал в своем видеообращении полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

«В свою очередь, обращу внимание на то, что главная тема «УТРА» – создание молодежных сообществ для генерации инициатив по правилу «люди-людям». И я уверена в том, что красота, сила пространств Югры, в том числе Археопарка, где сегодня и в течение форума вы будете работать, вдохновит вас и на креативные идеи, и на рациональные по устойчивому развитию территорий молодежных общественных пространств и созданию проектов с общественной пользой. Лучшие мы реализуем в Югре, – отметила губернатор Наталья Комарова. – Желаю вам, дорогие друзья, успехов. Это ваше «УТРО». Во время перемен вам творить, трудиться и делать утро для следующих поколений. Пусть ваше утро будет ярким, добрым. Таким же, как югорская земля. Добро пожаловать!»

В ближайшие дни участники форума пройдут через насыщенную программу – установочные сессии, площадки, социальное проектирование и многое другое. Завершится «УТРО» 10 августа.


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Сегодня в 12:16, просмотров: 144, комментариев: 0
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