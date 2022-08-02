50 югорчан заболели коронавирусом за сутки

За минувшие сутки в семи муниципалитетах Югры выявлено 50 новых случаев коронавируса. Большинство из них зарегистрировано в Сургуте – 33. По суточной заболеваемости этот город лидирует в ХМАО всю последнюю неделю. Следом идет Нефтеюганск – 7 новых заболевших, Нижневартовск – 5, Советский район – 2, Югорск, Нягань, Мегион – по 1.

Впервые за несколько недель в ХМАО зафиксирован летальный случай от ковида. За весь период пандемии, согласно официальным данным, в округе умерли 2 588 человек. Выздоровели за весь период 209 277 пациентов.