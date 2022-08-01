Акция «Счастливый мусоровоз» пройдет в югорских городах в августе

С 1 по 31 августа по югорским городам поедут «Счастливые мусоровозы». Акцию запустила «Югра-Экология», мусорный регоператор региона, в честь своего пятилетия. Увидеть машины с юбилейный логотипом компании смогут жители Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска.

В «Югра-Экология» отметили, что машин с логотипами будет немного. Те югорчане, кто их сфотографируют и опубликуют на своих страницах в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #СчастливыйМусоровоз, получат приз – многоразовую бутылку для воды. Акция продлится, пока призы не закончатся, а их количество ограничено.

«Эта акция не только повод подарить сувенир в честь пятилетия Югры-Экологии. Это дополнительная возможность отследить качество работы наших перевозчиков. Мы сможем проанализировать, какая машина будет чаще попадаться в кадр у горожан Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска и отметить самых ответственных и пунктуальных сотрудников», - отметил исполнительный директор по обращению с ТКО Виталий Якимчик.