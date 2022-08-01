Масочный режим и термометрию вернули в медучреждения ХМАО

В медицинские учреждения ХМАО с 1 августа возвращают термометрию, масочный режим и другие меры профилактики коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ подписал глава окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский, сообщает телеграм-канал Сургутской травматологической больницы.

«Руководителей медучреждений вновь обязали организовать на постоянной основе ряд противоэпидемических мероприятий. Среди них измерение температуры тела на входе, соблюдение масочного режима и гигиены рук, разделение потоков соматических пациентов и пациентов с подозрением на острые инфекционные заболевания. Кроме того, медработники должны использовать перчатки, респираторы, защитные экраны или очки при оказании помощи людям с признаками инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем», - говорится в сообщении канала.

Заболеваемость коронавирусом выросла за последнюю неделю в ХМАО, как и во всей России. За минувшие сутки в округе зарегистрировали 104 новых случая заражения инфекцией.