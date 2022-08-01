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​104 югорчанина заболели ковидом за сутки

Число болеющих коронавирусом югорчан выросло до 837

​104 югорчанина заболели ковидом за сутки
pixabay.com

В Югре за последние сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом. Из них в Сургуте – 38, Нижневартовске – 16, Ханты-Мансийске – 10, Советском районе – 9. Еще в 13 муниципалитетах зарегистрировано от 1 до 8 новых случаев.

Число болеющих ковидом югорчан выросло до 837 человек, днем ранее сообщалось о 767 активных случаях. Общее число лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в ХМАО достигло с начала пандемии 212 671. Выздоровели за весь период 209 277 человек. Умерли 2 557 пациентов.


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Сегодня в 11:04, просмотров: 33, комментариев: 0
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