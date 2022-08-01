Югра вошла в пятерку регионов с самым доступным бензином

Югра вошла в топ-5 российских регионов с самым доступным бензином, следует из рейтинга РИА «Новости». Эксперты оценили объем бензина, который можно приобрести на среднемесячную зарплату.

Первое место в рейтинге занял ЯНАО, где можно приобрести 2380 литров. На втором месте Москва (2110 литров), на третьем Чукотка (1920) и на четвертом НАО (1700). Югра разместилась на пятом месте - за среднемесячную зарплату здесь можно приобрести 1680 литров.

По оценке экспертов, самый дорогой в стране бензин зафиксирован в Магаданской области – 61,56 руб. за литр, самый дешевый в Челябинской области – 43,48 руб. В среднем в стране литр бензина АИ-92 стоит 47,17 руб.