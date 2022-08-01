Два человека пострадали из-за неосторожности водителя Chevrolet в Нефтеюганском районе

За минувшие выходные в ДТП на югорских дорогах пострадали 5 человек. Одна из аварий произошла накануне, 31 июля, на 32 км дороги «подъезд к городу Сургут» в Нефтеюганском районе. По данным окружной Госавтоинспекции, 64-летний водитель Chevrolet, разворачиваясь вне перекрестка, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с Renault под управлением 55-летнего мужчина, который двигался в попутном направлении по встречной полосе.

«В результате ДТП водитель Chevrolet и пассажир Renault, 51-летняя женщина, получили травмы», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Также за прошедшие выходные сотрудники Госавтоинспекции задержали 34 водителя в состоянии опьянения, 19 – за отказ от прохождения освидетельствования и 6 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 40 водителей и 126 – за нарушение правил перевозки детей.