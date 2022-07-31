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​Наталья Комарова поздравила Нефтеюганский район с днем рождения в прямом эфире

Губернатор Югры ответила на вопросы жителей Нефтеюганского района

​Наталья Комарова поздравила Нефтеюганский район с днем рождения в прямом эфире
Фото admhmao.ru

Продолжается «виртуальное» турне Натальи Комаровой по муниципалитетам Югры – ежегодно она по одному-два раза устраивает специализированные эфиры, посвященные вопросам конкретных территорий. На этот раз разговор шел про дела Нефтеюганского района, который совсем недавно отметил 42-летие с момента образования. Нашлось место и поздравлениям, и хорошим новостям, и обсуждению проблемных точек.

На старте Наталья Комарова «крупными мазками» прошлась по структуре обращений и жалоб, которые поступают от жителей Нефтеюганского района в Центр управления регионом в ходе мониторинга соцсетей. Так как районы преимущественно состоят из небольших поселений, проблемы там ожидаемые и закономерные – состояние жилого фонда, качество питьевой воды, переселение из аварийного жилья.

«Обратите внимание на эти сигналы в своих комментариях. Каждое обращение должно быть отработано оперативно с принятием соответствующих решений», – цитирует слова губернатора, обращенные к главе района Алле Бочко, департамент общественных, внешних связей и молодежной политики.

Отдельного упоминания удостоился вопрос инвестиционной привлекательности муниципалитета – по итогам 2021 года Нефтеюганский район занял шестое место в регионе, что очень неплохо, но с явным потенциалом роста. «Нужно уделять внимание и другому драйверу экономического роста — малому и среднему предпринимательству. В этом направлении у района положительная динамика. С начала года количество предпринимателей в муниципалитете увеличилось на 2 процента: бизнес-сообщество пополнилось 22 новыми субъектами. Общее их количество сегодня – 939», – рассказала глава региона.

Один из успешных бизнесов показали в ходе прямого эфира – компанию «ЭКОРД Югра», основанную Павлом и Еленой Мошкиными из Сингапая. Это предприятие раньше занималось транспортом, но три года назад перепрофилировалось в переработку шин, и сейчас активно занимается этим направлением, превращая за год примерно 2-2,5 тысячи покрышек в нечто полезное. Например, резиновое покрытие для детских игровых площадок и спортобъектов, 3D-фигуры, детские конструкторы и вазоны для выращивания растений. И все – с пользой для экологии, так как старых и ненужных шин становится меньше, а полезных вещей – больше.

Среди вопросов от жителей важное место занимают темы, связанные с чистой водой. Так, в поселке Каркатеевы очень ждут введения водоочистной установки, и тут была озвучена хорошая новость – объект будет готов раньше срока. «Строительство блочно-модульной водоочистной установки производительностью 50 кубов согласно контракту должно быть завершено до 1 декабря 2022 года. Но подрядчик обещает исполнить свои обязательства по контракту досрочно – до 1 ноября», – рассказала глава района Алла Бочко. Благодаря этой системе почти 1 800 жителей поселения получат чистую воду из центральной системы водоснабжения.

Все сложнее в Сингапае – там тоже вопросы к качеству воды, но быстрого решения пока не предвидится. По словам Аллы Бочко, компания-подрядчик, которая должна была разработать сметную документацию на водоочистную систему, с обязательствами не справилась, и пока срок на возведение этих сооружений назначен на 2023-2024 годы. Со своей стороны Наталья Комарова пообещала поддержку региона – правительство округа выделит Нефтеюганскому району бюджетный кредит, чтобы быстрее закрыть вопрос.

Еще более сложная проблема возникла у жителей Юганской Оби – там из-за увеличения охранной зоны магистральных трубопроводов просто встало строительство, а снос аварийных домов вообще перенесли на конец десятилетия. Патовая ситуация для тех, кто хочет жить на малой родине, но делать там практически ничего нельзя – даже дерево без специального разрешения не посадишь.

По словам Натальи Комаровой, тема актуальная и касающаяся нескольких муниципалитетов Югры, но вопрос охранных зон находится в ведении федеральной власти: «По факту мы должны решить этот вопрос на уровне правительства Российской Федерации. Тем не менее проводим работу на территории региона. Глава Нефтеюганского района обратилась с требованием в суд. Мы используем все способы, чтобы на федеральном уровне было принято взвешенное решение: каким образом обеспечить безопасность магистральных трубопроводов, а также ответить, как поступить в отношении того имущественного комплекса, который уже был создан до вступления ограничений».

В ходе разговора глава региона и ее коллеги ответили на 20 вопросов жителей Нефтеюганского района. Посмотреть запись эфира можно на персональных страницах главы региона в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на официальном ресурсе Югры.

Разумеется, прозвучали и приятные слова в адрес района-именинника. «Ваш вектор роста обеспечивают люди – через инициативы, проекты, ежедневный труд. Мы все благодарны жителями Нефтеюганского района за вклад в развитие автономного округа», – сказала по этому поводу Наталья Комарова.


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Сегодня в 14:43, просмотров: 72, комментариев: 0
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