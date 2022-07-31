29 лесных пожаров действуют в Югре, их площадь достигла почти 5 тысяч гектаров

В Югре, по данным на 00:00 31 июля, действовало 29 лесных пожаров. Их площадь составила 4,88 тыс. гектаров, сообщается на сайте ФБУ «Авиалесоохрана».

Один из пожаров продолжается на территории природного заповедника «Малая Сосьва» в Советском районе. «Площадь, по которой прошел огонь, на сегодняшний день составляет 18 гектаров. За сутки площадь возгорания увеличилась на шесть гектаров», - сообщили накануне в пресс-службе правительства региона.

Всего в России зафиксировано 152 лесных пожара на площади 69,9 тыс. гектаров. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики, по данным «Авиалесоохраны», нет.

В ХМАО с 29 июля отменили режим ЧС, введенный 22-го числа из-за лесных пожаров. Вместо него в регионе установили режим повышенной готовности. О том, какие запреты он несет, можно прочитать здесь.