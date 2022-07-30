Губернатор Югры посетила отдыхающих в Югре детей из ДНР

Наталья Комарова заглянула на огонек к детям из города Макеевка (ДНР), отдыхающим в Ханты-Мансийске. В столице региона на оздоровлении и восстановлении находятся 50 детей, еще 100 – в Сургуте, и это только первая смена. Вторая в таком же количестве прибудет в августе.

Губернатор Югры попала на проведение творческой мастерской центра содействия семейному воспитанию – ее назвали «эко-биеннале». Там дети из ДНР мастерили разные сувениры из природных материалов, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики региона. После первичного знакомства делегация отправилась на чаепитие, где Наталья Комарова расспрашивала гостей Югры об их быте и отдыхе, а также отвечала на их вопросы.

«Мы узнали много интересного об истории вашего края. Очень понравился Археопарк и музей под открытым небом, где ребята познакомились с бытом народов ханты и манси, – рассказала замдиректора по учебно-воспитательной работе начальной школы №5 Макеевки Татьяна Федорищева. – Дети постоянно заняты: кроме мероприятий и кружков большое внимание уделяется физкультуре и спорту. У вас замечательная природа и чистота на улицах».

«Нас здесь очень хорошо приняли, красивый город, очень много впечатлений, которые запомнятся надолго», – отметил 14-летний Иван Диденко.

Впереди у детей из Макеевки еще много интересного – участие в форуме «УТРО» (он начнется в Ханты-Мансийске 1 августа), речная экскурсия к слиянию Оби и Иртыша, встреча с настоящим оленем и медведем Степаном.

Проходящий в эти недели отдых детей из Макеевки в Югре – один из пунктов соглашения, заключенного между нашим регионом и этим городом в ходе визита Натальи Комаровой в ДНР в конце мая 2022 года.