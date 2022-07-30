Губернатор Югры встретилась с главным тюменским таможенником

Наталья Комарова провела рабочую встречу с новым начальником Тюменской таможни Уральского таможенного управления ФТС Владимиром Зябко. Он был назначен на должность в июне, а до этого работал в Югре. Как сообщает региональный департамент общественных, внешних связей и молодежной политики, во встрече принял участие также замгубернатора и руководитель аппарата главы автономного округа Анатолий Уткин.

Владимир Зябко подтвердил, что в Югре прошло его профессиональное становление, и работа с этим регионом ему понятна и близка. Сейчас он руководит пятью крупными и важными таможенными постами: Нижневартовский, Сургутский, Ханты-Мансийский, Югорский и аэропорт Нижневартовска. Из них самый мощный и значимый располагается в Сургуте. Всего через Югру проходит грузы по внешнеэкономической деятельности региона со странами ЕАЭС на сумму порядка $30 миллионов.

«В целом, после снятия пандемийных ограничений рост пассажиропотока югорчан за границу и обратно вырос в 4,5 раза, – отметил Зябко. – В Югре находят возможность наращивать объем товарооборота с отдельными странами даже в условиях действия санкций. Так, по Нижневартовскому таможенному посту в 2022 году основная доля ввозимых товаров приходится на Китай, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение поставок в 1,8 раза».

«В Югре стараемся максимально использовать передовые технологии с учетом требований таможенной и пограничной службы», – подвела итоги встречи Наталья Комарова.