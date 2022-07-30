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Больше ста случаев ковида выявлено в Югре за сутки

В 16 муниципалитетах Югры зафиксированы новые случаи ковида

Больше ста случаев ковида выявлено в Югре за сутки
Фото: unsplash.com

В Югре за минувшие сутки выявлено уже 120 новых заболевших коронавирусом, днем ранее было 92. Большинство новых ковид-пациентов, как и прежде, зарегистрировано в Сургуте – 40, а также в Нижневартовске и Ханты-Мансийске – по 14. Новых зараженных выявили в 16 муниципалитетах Югры.

«На момент выявления у 118 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 2 болезнь протекает бессимптомно», - уточнили в региональном оперштабе.

Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 212 460. Умерли за весь период 2 557 пациентов, выздоровели 209 216 югорчан.


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30 июля в 15:07, просмотров: 879, комментариев: 0
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