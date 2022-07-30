Стало известно, сколько денег из бюджета Югры уйдет на чиновников

Больше всего денег на содержание чиновников из регионального бюджета уйдет в Сургутский район. По информации, предоставленной правительством ХМАО, муниципалитету на эти цели выделят порядка двух миллиардов рублей.

На втором месте по расходам на содержание чиновников находится Сургут – нефтяная столица получит 1,7 миллиарда. Нижневартовску выделят немного меньше – 1,3 миллиарда. Расходы Нефтеюганска составляют 803 миллиона, при этом они выше, чем у Ханты-Мансийска – тот получит всего 782 миллиона.

Дешевле всего региональному бюджету обойдется содержание чиновников из Покачей – 229 миллионов.