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В двух городах ХМАО могут появиться исправительные центры для осужденных

В Сургуте и Лангепасе создадут исправительные центры

В двух городах ХМАО могут появиться исправительные центры для осужденных
Фото: 86.fsin.gov.ru

В Сургуте и Лангепасе могут появиться исправительные центры, где будут располагаться приговоренные к общественным работам. Об этом заявил руководитель регионального управления ФСИН Александр Федоров.

«В ближайшее время планируется создание центров в Сургуте и Лангепасе с лимитом наполнения 217 человек. До конца текущего года количество созданных мест в учреждениях будет увеличено до 400. Они разместятся на базе помещений, предоставленных организациями. Осужденные будут заняты в строительной и дорожной отраслях», – подчеркнул Федоров.

Напомним, что зимой в Сургуте уже открылся подобный центр – там могут проживать порядка 200 осужденных по преступлениям небольшой или средней тяжести. Здание предоставила копания «Сибпромстрой».


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Сегодня в 10:40, просмотров: 111, комментариев: 0
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